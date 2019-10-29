29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlandı |Video

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İstanbul'da coşkuyla kutlandı. Kentin birçok noktasında törenler düzenlendi, renkli görüntüler kayda geçti. Cumhuriyet'in 96. yılı megakentte işte böyle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önce valilik binasında tebrikleri kabul etti. Ardından Vatan Caddesi'ne geçti.

Cumhuriyetin 96. yılında kutlamaların en heyecanlı adresi her yıl olduğu gibi bu yıl da Vatan Caddesi'ydi. Resmi geçit töreninin ardından, gösteriler halk oyunlarıyla devam etti.

İstanbul Havalimanı'nda ise çifte kutlama vardı. Havalimanının hizmete açılışının birinci yılı Cumhuriyet Bayramı ile birlikte kutlandı.

Beykoz'daki bayram kutlamalarında ise cam mozaikten 24 metrelik dev Türk bayrağı, törenle açıldı.

Türk donanmasının gururu savaş gemileri... Onlar da bu önemli günde liman ziyaretindeydi. TCG Salih Reis fırkateyni İstanbul Boğazı'ndan, Dolmabahçe Sarayı'nı selamladı. Ardından kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Klasik otomobil tutkunları da her yıl olduğu gibi ardı ardına dizildi. 96. yıl anısına 96 araçlık konvoyla Bağdat Caddesi'nden Dolmabahçe Sarayı'na zafer konvoyu yaptı.