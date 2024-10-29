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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu! A Haber ekipleri haber nöbetinde

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu! A Haber ekipleri haber nöbetinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 10:44
Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Türkiye Cumhuriyeti 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bugün kuruldu. Cumhuriyet'in ilan edilmesi her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerinde çeşitli etkinliklerle büyük bir coşku ile kutlanıyor. A Haber ekipleri de haber nöbetini sürdürdü ve kutlamaları takip etti.
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