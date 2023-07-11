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289 FETÖ darbe davası 7 yıl içinde tamamlandı! Darbe girişimi davalarının tümü tamamlandı

A Haber
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Giriş: 11.07.2023 14:44
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davanın tamamı karara bağlandı. Davalarda 3 bini ömür boyu olmak üzere 4 bin 891 sanık çeşitli hapis cezalarına mahkum edildi. Davaların geneli kapsamında 8 bin 725 kişi hakkında karar verildi.
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