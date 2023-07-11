289 FETÖ darbe davası 7 yıl içinde tamamlandı! Darbe girişimi davalarının tümü tamamlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davanın tamamı karara bağlandı. Davalarda 3 bini ömür boyu olmak üzere 4 bin 891 sanık çeşitli hapis cezalarına mahkum edildi. Davaların geneli kapsamında 8 bin 725 kişi hakkında karar verildi.

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