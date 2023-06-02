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28. Yasama Dönemi başladı

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Giriş: 02.06.2023 14:50
Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama dönemi Devlet Bahçeli başkanlığında açıldı. Yeni dönem milletvekillerinin yeminleriyle başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni; yarın gerçekleştirilecek. Yemin töreninin ardından akşam saatlerinde Erdoğan'ın yeni kabinenin üyelerini açıklaması bekleniyor.
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