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28 Şubat'ın dava süreci! Darbecilere müebbet hapis

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 13:32
Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecine dahil olan pek çok isim ceza aldı. Davalarda kimler ne kadar ceza aldı? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
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