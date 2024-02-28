28 Şubat’ın dava süreci! Darbecilere müebbet hapis

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecine dahil olan pek çok isim ceza aldı. Davalarda kimler ne kadar ceza aldı? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.

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