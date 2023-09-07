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28 Şubat zihniyeti yeniden üredi! Yaşlı adamdan başörtülü kadınlara taciz: Bu kadarına ne gerek var?

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Giriş: 07.09.2023 19:44
Başörtüsü düşmanlığına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Pendik’te 80 yaşında olduğunu öne süren yaşlı bir adam başörtülü kadınlara sözlü tacizde bulundu. Bir grup kadını başörtüsü taktığı için eleştiren adam “Bu kadar kapanmaya ne gerek var” ifadeleriyle dini değerler hakkında fetva verdi. Sosyal medyada yankı uyandıran görüntülerde, çevredekilerin tepki vermesi üzerine yaşlı adamın olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
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