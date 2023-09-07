07 Eylül 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
28 Şubat zihniyeti yeniden üredi! Yaşlı adamdan başörtülü kadınlara taciz: Bu kadarına ne gerek var?
Başörtüsü düşmanlığına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Pendik’te 80 yaşında olduğunu öne süren yaşlı bir adam başörtülü kadınlara sözlü tacizde bulundu. Bir grup kadını başörtüsü taktığı için eleştiren adam “Bu kadar kapanmaya ne gerek var” ifadeleriyle dini değerler hakkında fetva verdi. Sosyal medyada yankı uyandıran görüntülerde, çevredekilerin tepki vermesi üzerine yaşlı adamın olay yerinden uzaklaştığı görüldü.