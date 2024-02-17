17 Şubat 2024, Cumartesi
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28 Şubat tiyatro sahnesine taşındı! Bin Yıl oyunu hem güldürüyor hem düşündürüyor
Tiyatro Ankebut'un sahneye aktardığı “Bin Yıl” oyunu, 28 Şubat döneminde yaşananları anlatıyor. Oyun 28 Şubat ile ilgili tiyatro sahnesine taşınmış ilk kara komedi olma özelliğini taşıyor. A Haber ekibi o tiyatro oyununa giderek oyunculara mikrofon uzattı.