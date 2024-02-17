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28 Şubat tiyatro sahnesine taşındı! Bin Yıl oyunu hem güldürüyor hem düşündürüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.02.2024 12:59
Tiyatro Ankebut'un sahneye aktardığı “Bin Yıl” oyunu, 28 Şubat döneminde yaşananları anlatıyor.  Oyun 28 Şubat ile ilgili tiyatro sahnesine taşınmış ilk kara komedi olma özelliğini taşıyor. A Haber ekibi o tiyatro oyununa giderek oyunculara mikrofon uzattı.
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