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28 Şubat masasında HDP oyunu! Kılıçdaroğlu HDP'ye gönül alma ziyaretinde mi bulunacak?

A Haber
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Giriş: 16.02.2022 13:05
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, muhalefetin yuvarlak masasında kendilerine yer verilmemelerine tepki göstermiş ''kolay lokma değiliz, bizimle görüşmek için randevu isteyecekler'' ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından Ankara kulislerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye gönül alma ziyaretinde bulunabileceği konuşulmaya başlandı. HDP'nin fotoğraf karesinde yer almamasını kimler istedi? 28 Şubat masasında parti tabanı krizi mi yaşanıyor? Meral Akşener HDP için ne dedi, Kemal Kılıçdaroğlu liderleri nasıl ikna etti? 28 Şubat koalisyonuna seçmen ne diyor? Genel başkanların buluşması parti tabanlarını nasıl etkiledi? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
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