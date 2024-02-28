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28 Şubat Darbesi’nin beşli çetesi kimlerdi? O sendikalar darbede nasıl rol oynadı? Siyaseti nasıl dizayn ettiler?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 16:42
28 Şubat Darbesi sürecinde hükümete karşı platform oluşturan ve 5'li çete olarak bilinen sivil toplum örgütleri kimlerdi? O dönemde neler yaptılar? İşleri ekonomi ve sendikacılık olan dönemin sendika başkanları nasıl siyaseti hedef almışlardı? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer detayları anlattı.
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