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28 Şubat darbesine giden yol: "Etkileri gerekirse bin yıl sürecek" deniyordu

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Giriş: 26.02.2021 23:51
Güncelleme:26.02.2021 23:53
Türk siyasi tarihinde "postmodern darbe" olarak kayıtlara geçen 28 Şubat 1997'deki MGK'nın üzerinden 24 yıl geçti. Türkiye, bin yıl sürecek denen 28 Şubat darbesini atlattı, ancak toplumun önemli bir kesimi için izleri halen tazeliğini koruyor. Sizi şimdi 1997 yılına götüreceğiz. Post modern darbe ile yaşananlar o yıla damgasını vurdu. Siyaset can çekişirken 28 yıl genel başkanlık koltuğunda oturan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş de hayata gözlerini yumdu. İşte 28 Şubat darbesinde yaşananlar....
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