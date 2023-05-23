23 Mayıs 2023, Salı
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28 Mayıs seçimine doğru | Numan Kurtulmuş A Haber’de
7'li koalisyonun seçim stratejisi neden değişti? Kılıçdaroğlu'nun yeni söylemine HDP seçmeni oy verir mi? HDP ile masaya oturan Kılıçdaroğlu'na milliyetçi seçmen oy verir mi? Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi söylemi ne anlama geliyor? HDP CHP'nin milliyetçi söyleminden neden rahatsız oldu? Milliyetçi söyleme HDP’'li seçmen nasıl bakar? AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber’de soruları cevapladı.