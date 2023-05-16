28. dönem milletvekili seçimi ilklere sahne oldu! Aydın, Çankırı ve Kastamonu’da bir ilk

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarında ilkler yaşandı. Nevşehir, Aydın, Osmaniye olmak üzere birçok şehirden ilk kez kadın milletvekili seçildi.

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