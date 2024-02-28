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27 yıl geçti ama utancın izleri hala silinmedi

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Giriş: 28.02.2024 14:50
Güncelleme:28.02.2024 14:50
Sincan sokaklarında tanklar yürüdü, başörtülü öğrenciler okullara alınmadı. "Bin yıl sürecek" dendi. Türk demokrasi tarihine sürülen kara lekenin adı 28 Şubat... O utancın izleri, aradan geçen 27 yıla rağmen hala silinmedi. Peki, 'post-modern' darbe olarak adlandırılan sürecin taşları nasıl döşendi?.
27 yıl geçti ama utancın izleri hala silinmedi
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