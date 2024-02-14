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27. saatte 9 işçiye ulaşma çabası! 10 milyon metreküp toprakta arama

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 17:55
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu alanda heyelan sonrası toprak altında kalan 9 işçiden haber alınamıyor. A Haber muhabiri Selman Kutlu son durumu aktardı. İşte detaylar…
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27. saatte 9 işçiye ulaşma çabası!
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