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27 Mayıs 1960 darbesinin 62. yılı! Adnan Menderes nasıl idam edildi?

A Haber
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Giriş: 27.05.2022 13:05
Adnan Menderes 3 seçimden zaferle çıkan yüzde 58 oylara çıkan milletin takdirini kazanan bir isimdi. İktidarda kaldığı 10 yıl boyunca ülkenin ihtiyaçlarını hız şekilde giderdi ve önemli çalışmalara imza attı. Ancak 27 Mayıs 1960 darbesiyle devrildi ve yapılan yargılamanın ardından idam edildi. Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke sürüldü. Peki darbeye giden taşlar nasıl döşendi? 1960 darbesine giden süreç nasıl hazırlandı? İdam süreci nasıl oldu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat anlattı.
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