27 bin sağlık personeli istihdam edilecek! TÜİK iki önemli veriyi açıklayacak

Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 sonuna kadar sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı 27 bin olarak belirlendi. TÜİK, haziran ayı dış ticaret ve ikinci çeyrek turizm istatistikleri ile haziran ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak. başkent Ankara'nın gündemini A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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