12 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 250 milyar TL'lik rekor destek! Esnaf ve KOBİ'lere kredi paketi

250 milyar TL'lik rekor destek! Esnaf ve KOBİ'lere kredi paketi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.01.2023 09:36
Cumhuriyet tarihinin en büyük KGF desteği için geri sayım başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün çalışmayı duyurdu. Bakan Nebati, 250 milyarlık kredi hacmi sağlayacak KGF paketini açıkladı. İşverene EYT yükü için 25 milyar kefaletle 34 milyar TL kredi sağlanacak. Özel okullara, kadın girişimcilere ve inşaata da destek var.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
250 milyar TL’lik rekor destek!
250 milyar TL'lik rekor destek!
İstanbul’un en büyüğü! Açılış Erdoğan’dan
İstanbul'un en büyüğü! Açılış Erdoğan'dan
Gündeme bomba gibi düşen kitap!
Gündeme bomba gibi düşen kitap!
Kıbrıs’ta kritik liderler zirvesi!
Kıbrıs’ta kritik liderler zirvesi!
İstanbul’da sabah trafiği!
İstanbul'da sabah trafiği!
TBMM’de kabul edildi
TBMM'de kabul edildi
Meral Akşener’in siyasi serüveni
Meral Akşener'in siyasi serüveni
Ahmet Davutoğlu’ndan ’kukla aday’ tehdidi
Ahmet Davutoğlu'ndan 'kukla aday' tehdidi
Pasaportta harç farkı sorunu çözüldü
Pasaportta harç farkı sorunu çözüldü
Bloomberg’ten çarpıcı seçim analizi
Bloomberg’ten çarpıcı seçim analizi
CHP ve İYİ Parti’ye gözdağı!
CHP ve İYİ Parti’ye gözdağı!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Daha Fazla Video Göster