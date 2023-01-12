12 Ocak 2023, Perşembe
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250 milyar TL'lik rekor destek! Esnaf ve KOBİ'lere kredi paketi
Cumhuriyet tarihinin en büyük KGF desteği için geri sayım başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün çalışmayı duyurdu. Bakan Nebati, 250 milyarlık kredi hacmi sağlayacak KGF paketini açıkladı. İşverene EYT yükü için 25 milyar kefaletle 34 milyar TL kredi sağlanacak. Özel okullara, kadın girişimcilere ve inşaata da destek var.