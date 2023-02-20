20 Şubat 2023, Pazartesi
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250 bin konut hemen yapılacak! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hazırlıkları anlattı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesine ilk etapta yapılacak 250 bin konutla ilgili hazırlıkları anlattı. Bakan Kurum, hasar tespiti tamamlanan illerde aşama aşama yeni konutların yapımına başlayacaklarını, ilk ihalenin ise 22 Şubat yapılıp, mart ayında temellerin atılacağını ve yeni evlerin 3-4 katlı olacağını söyledi.