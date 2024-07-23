23 Temmuz 2024, Salı
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2,5 yılda başıboş köpek saldırıları 4 bini aştı! İçişleri'nden yıl yıl köpek saldırısı verileri
Türkiye'de köpek saldırıları sonucu yaşanan can kayıpları mecliste görüşülen başıboş köpek düzenlemesinin ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. 2022 yılından bu yana 4 bin 269 köpek saldırısı yaşandı. 10 kişi öldü, 2 bin 389 kişi yaralandı. İşte o acı bilançonun ayrıntıları…