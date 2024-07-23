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2,5 yılda başıboş köpek saldırıları 4 bini aştı! İçişleri'nden yıl yıl köpek saldırısı verileri

2,5 yılda başıboş köpek saldırıları 4 bini aştı! İçişleri'nden yıl yıl köpek saldırısı verileri

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 18:14
Türkiye'de köpek saldırıları sonucu yaşanan can kayıpları mecliste görüşülen başıboş köpek düzenlemesinin ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. 2022 yılından bu yana 4 bin 269 köpek saldırısı yaşandı. 10 kişi öldü, 2 bin 389 kişi yaralandı. İşte o acı bilançonun ayrıntıları…
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