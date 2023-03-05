05 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 25. gün mucizesinin adı: Nazlı! Enkazdan sesi duyulunca kurtarıldı

25. gün mucizesinin adı: Nazlı! Enkazdan sesi duyulunca kurtarıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.03.2023 08:54
Gaziantep Nurdağı’nda besicilik yapan Elmas Önder, depremde hem evini hem de evlatları gibi gördüğü hayvanlardan bazılarını kaybetti. Felaketten 25 gün sonra, kendisine sesini duyuran kuzusu Elmas teyzenin umudu oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
25. gün mucizesinin adı: Nazlı!
25. gün mucizesinin adı: Nazlı!
İYİ Parti Lideri Meral Akşener’den Ersan Şen’e görüşme teklifi
İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Ersan Şen'e görüşme teklifi
İYİ Parti’de istifa etti depremi
İYİ Parti'de istifa etti depremi
İYİ Parti ile DEVA Partisi canlı yayında birbirine girdi
İYİ Parti ile DEVA Partisi canlı yayında birbirine girdi
Bir ittifak daha dağıldı! Çekildiğini söyledi
Bir ittifak daha dağıldı! "Çekildiğini söyledi"
5’li koalisyon “Kılıçdaroğlu” diyecek
5’li koalisyon “Kılıçdaroğlu” diyecek
Baykal’a yaptığı kumpası Akşener’e de kurdu
"Baykal'a yaptığı kumpası Akşener'e de kurdu"
Katar’dan Türkiye’ye büyük destek
Katar’dan Türkiye’ye büyük destek
Akşener koalisyon toplantısına katılacak mı?
Akşener koalisyon toplantısına katılacak mı?
2 Başkan Akşener’le görüşecek mi?
2 Başkan Akşener'le görüşecek mi?
İYİ Parti’den ’İmamoğlu-Yavaş’ yalanlaması
İYİ Parti'den 'İmamoğlu-Yavaş' yalanlaması
6’lı koalisyon çatlağı dış basında
6'lı koalisyon çatlağı dış basında
Daha Fazla Video Göster