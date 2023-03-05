25. gün mucizesinin adı: Nazlı! Enkazdan sesi duyulunca kurtarıldı

Gaziantep Nurdağı’nda besicilik yapan Elmas Önder, depremde hem evini hem de evlatları gibi gördüğü hayvanlardan bazılarını kaybetti. Felaketten 25 gün sonra, kendisine sesini duyuran kuzusu Elmas teyzenin umudu oldu.

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