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25 bin sahte ilaç ele geçirildi! Sahte ilaç imal eden şüphelilere operasyonda 4 kişi gözaltında

A Haber
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Giriş: 09.12.2022 11:16
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte ilaç imal eden şüphelilere operasyon düzenledi. 25 bin 538 adet çeşitli markalarda sahte ilaç ele geçirildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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25 bin sahte ilaç ele geçirildi!
25 bin sahte ilaç ele geçirildi!
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