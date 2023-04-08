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25 bin öğrenci deprem bölgesine döndü! Prefabrik okul 3 ayda bitecek

A Haber
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Giriş: 08.04.2023 15:48
Güncelleme:08.04.2023 15:53
Deprem bölgesinde şartlar normalleşmesiyle 25 bin 883 öğrenci geri döndü. Öğrenciler için 500 yeni ve sabit çelik konstrüksiyonlu prefabrik okul yapılıyor. Ayrıntıları Kahramanmaraş'tan A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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