25 bin öğrenci deprem bölgesine döndü! Prefabrik okul 3 ayda bitecek

Deprem bölgesinde şartlar normalleşmesiyle 25 bin 883 öğrenci geri döndü. Öğrenciler için 500 yeni ve sabit çelik konstrüksiyonlu prefabrik okul yapılıyor. Ayrıntıları Kahramanmaraş'tan A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.

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