20 Eylül 2023, Çarşamba
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24 saate Azerbaycan zaferi | Ermeni ayrılıkçılar silah bırakıyor! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi
Son dakika haberleri… Azerbaycan, Karabağ için beklenen adımı attı ve dün öğlen saatlerinde Karabağ bölgesinde askeri operasyona başladığını açıkladı. Rus Basını bugün Karabağ Ermenileri'nin Azerbaycan’ın savaşı durdurma ve silah bırakma talebini kabul ettiğini yazarken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı az önce Karabağ’daki terörle mücadele operasyonlarının Türkiye saati ile 12.00'de durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Azerbaycan 24 saate bölgede zafere ulaştı. İkili görüşmeler yarın Yevlah’ta yapılacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Beyken üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar, eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ve Emekli Büyükelçi Uluç Özülker değerlendirdi.