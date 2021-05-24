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24 Mayıs 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı!

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Giriş: 24.05.2021 20:07
Güncelleme:24.05.2021 20:16
Sağlık Bakanlığı 24 Mayıs 2021'e ait koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu. Türkiye’nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı son dakika Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…
24 Mayıs 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı!
24 Mayıs 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı!
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