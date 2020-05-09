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24 İlde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Başladı! /A Haber

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09.05.2020
24 İlde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Başladı! /A Haber 24 İlde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Başladı! /A Haber İçişleri Bakanlığı kararıyla 24 il için alınan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 10 Mayıs gecesi 00.00'da sona erecek. Kanalımıza Abone Olmak İçin : https://bit.ly/2LXGALn Sosyal Medya https://www.facebook.com/ahaber.com.tr/ https://twitter.com/Ahaber https://www.instagram.com/tvahaber/ #Haber #Sondakika #Ahaber
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