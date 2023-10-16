16 Ekim 2023, Pazartesi
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23 yıl sonra aynı acı! İsrail askeri Cemal Durra'nın kardeşlerini katletti
İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'e karşı 2000 yılında patlak veren 2. İntifada'nın sembol isimlerinden 11 yaşındaki Muhammed'in tüm dünyanın gözleri önünde İsrail askerlerinin açtığı ateşle şehit edilmesinin üzerinden tam 23 yıl geçti. O vahşet dolu anlar hafızalardaki yerini korurken Muhammed Durra'nın babası Cemal Durra İşgalci İsrail askerlerinin katliamı ile aynı acıyı 23 sene sonra tekrar yaşadı. İsrail askeri bu sefer de Cemal Durra'nın kardeşlerini katletti.