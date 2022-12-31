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23 yaşındaki genç öldürüldü! Kayıp gencin öldürüldüğü ortaya çıktı

A Haber
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Giriş: 31.12.2022 10:02
Gaziantep'te 2 yıl önce kaybolan bir gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlılarının ise farklı suçlardan cezaevinde oldukları belirlendi.
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