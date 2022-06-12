220 terörist etkisiz hale getirildi! Mehmetçik teröristlerin inlerini tek tek imha ediyor

Mehmetçik yurt içi ve sınır ötesinde terör operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı bir mağaranın imha edildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamada Pençe-Kilit Operasyonu'nda toplam 220 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklarken, ele geçirilen mühimmatı da gözler önüne serdi.