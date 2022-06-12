12 Haziran 2022, Pazar
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220 terörist etkisiz hale getirildi! Mehmetçik teröristlerin inlerini tek tek imha ediyor
Mehmetçik yurt içi ve sınır ötesinde terör operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı bir mağaranın imha edildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamada Pençe-Kilit Operasyonu'nda toplam 220 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklarken, ele geçirilen mühimmatı da gözler önüne serdi.