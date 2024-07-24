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22 yılda AK Parti emekliler için neler yaptı? Maaş ve hastane kuyruklarında ölümlerden bugüne...

22 yılda AK Parti emekliler için neler yaptı? Maaş ve hastane kuyruklarında ölümlerden bugüne...

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 13:20
Güncelleme:24.07.2024 13:20
Göreve geldiği 2002 yılından bu yana Türkiye'yi her alanda ileri taşıyan AK Parti hükümeti, emekliler konusunda da birçok adım attı. 22 yıldır emeklilerin refahını artırmak, hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıldı. Emekli maaş kuyrukları tarihe karışırken, emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştı. 22 yıl boyunca emekliler enflasyona ezdirilmedi.
22 yılda AK Parti emekliler için neler yaptı?
22 yılda AK Parti emekliler için neler yaptı?
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