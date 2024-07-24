24 Temmuz 2024, Çarşamba
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22 yılda AK Parti emekliler için neler yaptı? Maaş ve hastane kuyruklarında ölümlerden bugüne...
Göreve geldiği 2002 yılından bu yana Türkiye'yi her alanda ileri taşıyan AK Parti hükümeti, emekliler konusunda da birçok adım attı. 22 yıldır emeklilerin refahını artırmak, hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıldı. Emekli maaş kuyrukları tarihe karışırken, emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştı. 22 yıl boyunca emekliler enflasyona ezdirilmedi.