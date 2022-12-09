09 Aralık 2022, Cuma
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22 ton soğan çöp oldu! Şanlıurfa'da sinirleri geren olay
Zabıta ekipleri, sebze meyve halinde yaptıkları denetimlerde 22 ton çürümüş soğan ele geçirdi. Ekiplerin el koyduğu soğanlar imha edilirken, iş yeri sahibine ise cezai işlem uygulandı.