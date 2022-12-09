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22 ton soğan çöp oldu! Şanlıurfa'da sinirleri geren olay

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.12.2022 15:15
Zabıta ekipleri, sebze meyve halinde yaptıkları denetimlerde 22 ton çürümüş soğan ele geçirdi. Ekiplerin el koyduğu soğanlar imha edilirken, iş yeri sahibine ise cezai işlem uygulandı.
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