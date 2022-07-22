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22 Temmuz 2007 seçiminin yıl dönümü! Kritik seçimlerde neler yaşandı?

A Haber
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Giriş: 22.07.2022 14:12
AK Parti, 3 Kasım 2002'deki seçimle tek başına iktidara geldi. İçte ve dışta karşı karşıya kaldığı onca saldırı, onca kumpasa rağmen girdiği bütün seçimlerden zaferle çıktı. En kritik seçimlerden biri 22 Temmuz 2007'deydi. AK Parti o seçimlerde de yüzde 46 virgül 58'lik oy alarak önceki zaferlerini taçlandırdı.
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22 Temmuz 2007 seçiminin yıl dönümü
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