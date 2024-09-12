22 şüpheliden 9'u ifade verdi! Narin'in annesi ve ağabeyine çapraz sorgu

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Narin Güran cinayeti ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Yılmaz, “Soruşturma derinleşerek devam ediyor. 9 şüphelinin savcılıktaki ifadesi tamamlandı. Diğer şüphelilerin ise ifadeleri devam ediyor. Narin’in annesi, babası ve ağabeyinin de içerisinde bulunduğu 9 kişinin ifadesi bitti. Bazıları zemin katta bazıları ise 1’inci katta ifade verdi. Anne ve ağabey çapraz sorguda ifade verdi. ” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN