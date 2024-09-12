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22 şüpheliden 9'u ifade verdi! Narin'in annesi ve ağabeyine çapraz sorgu

22 şüpheliden 9'u ifade verdi! Narin'in annesi ve ağabeyine çapraz sorgu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 14:16
A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Narin Güran cinayeti ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Yılmaz, “Soruşturma derinleşerek devam ediyor. 9 şüphelinin savcılıktaki ifadesi tamamlandı. Diğer şüphelilerin ise ifadeleri devam ediyor. Narin’in annesi, babası ve ağabeyinin de içerisinde bulunduğu 9 kişinin ifadesi bitti. Bazıları zemin katta bazıları ise 1’inci katta ifade verdi. Anne ve ağabey çapraz sorguda ifade verdi. ” dedi.
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