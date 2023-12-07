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21.’nci yüzyılın en büyük vahşeti! 36 hastaneden 18’i devre dışı

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Giriş: 07.12.2023 08:59
Gazze'nin kuzeyinde büyük katliam ve yıkım gerçekleştiren İsrail ordusu güneye de havadan ve karadan ağır saldırılar düzenliyor. 2 milyon 300 bin insanın bulunduğu bölgede 36 hastaneden 18'i tamamen yıkılmış durumda. Kalan hastanelerde ise ilaç ve tıbbi malzemeler tükendiği için onlar da her an kapanabilir. İşte haberin detayları…

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