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21 yılda hizmet ve eser siyaseti! Tekirdağ 21 yılda yatırımlarla kaldırıldı

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Giriş: 24.05.2023 14:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde AK Parti 21 senede birçok şehirde yatırımları artırdı. O illerden biri de Tekirdağ. İşte yapılan hizmetler...
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