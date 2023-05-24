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21 yılda hizmet ve eser siyaseti! Çatalcalılar Millet Bahçesi’ne kavuştu

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Giriş: 24.05.2023 14:51
İstanbul'daki AK Partili belediyelerin "Sosyal Belediyecilik" anlayışı ile hizmet odaklı çalışmalar sürüyor. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan çevre projelerine pek çok alanda ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verilmeye çalışılıyor. O belediyelerden biri de Çatalca. Gelin hep birlikte ilçede yapılan projelere yakından bakalım...
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