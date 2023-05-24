21 yılda hizmet ve eser siyaseti! Çatalcalılar Millet Bahçesi’ne kavuştu

İstanbul'daki AK Partili belediyelerin "Sosyal Belediyecilik" anlayışı ile hizmet odaklı çalışmalar sürüyor. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan çevre projelerine pek çok alanda ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verilmeye çalışılıyor. O belediyelerden biri de Çatalca. Gelin hep birlikte ilçede yapılan projelere yakından bakalım...

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