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21 saatte bastırılan darbe girişimi! 15 Temmuz gecesi köprüde neler yaşandı?

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 15.07.2024 14:43
15 temmuz Şehitler Köprüsü; sadece İstanbul'u değil, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan kıtaları birleştiren sembol köprü o gece darbecilerin kurşunlarına, halka doğrultulan silahlara, darbeye direniş fitilinin ateşlendiği anlara sahne oldu. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan 15 Temmuz gazisi Yahya Tezgelen “15 Temmuz şanlı bir direnişti. Lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bütünleşen Türk halkı vardı. O hainlerin planlarını alt üst ettik” dedi.
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