21 saatte bastırılan darbe girişimi! 15 Temmuz gecesi köprüde neler yaşandı?

15 temmuz Şehitler Köprüsü; sadece İstanbul'u değil, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan kıtaları birleştiren sembol köprü o gece darbecilerin kurşunlarına, halka doğrultulan silahlara, darbeye direniş fitilinin ateşlendiği anlara sahne oldu. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan 15 Temmuz gazisi Yahya Tezgelen “15 Temmuz şanlı bir direnişti. Lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bütünleşen Türk halkı vardı. O hainlerin planlarını alt üst ettik” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN