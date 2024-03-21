21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü! Başkan Erdoğan onları hiç yalnız bırakmadı

Bugün Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü.. Son 22 yılda ihmal edilen ve görmezden gelinen down sendromluların sorunları ile yakından ilgilenildi, sahiplenildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kendi evladından ayrı görmedi, dertleriyle dertlendi, sevinçlerini paylaştı.

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