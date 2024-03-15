21 ilde Sibergöz operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-26” operasyonlarında 75 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN