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2025 Kültür Başkenti Erzurum | Başkan Erdoğan: Erzurum’un ticari ilişkileri derinleşecek

2025 Kültür Başkenti Erzurum | Başkan Erdoğan: Erzurum'un ticari ilişkileri derinleşecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.04.2025 15:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Erzurum Kültür Başkenti açılışına video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, “Teşkilat Erzurum'un tanıtımına katkı sağlayacak. Erzurum ekonominin merkezlerinden olacak ve ticari ilişkileri derinleşecek.” dedi.
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2025 Kültür Başkenti Erzurum | Başkan Erdoğan: Erzurum’un ticari ilişkileri derinleşecek
Erzurum’un ticari ilişkileri derinleşecek
"Erzurum'un ticari ilişkileri derinleşecek"
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