26 Nisan 2025, Cumartesi
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2025 Kültür Başkenti Erzurum | Başkan Erdoğan: Erzurum'un ticari ilişkileri derinleşecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Erzurum Kültür Başkenti açılışına video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, “Teşkilat Erzurum'un tanıtımına katkı sağlayacak. Erzurum ekonominin merkezlerinden olacak ve ticari ilişkileri derinleşecek.” dedi.