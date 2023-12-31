2024’ün kriz noktaları nereler olacak?

Dünya yeni yıla hangi bölgelerde yaşanan krizlerle giriyor? Türkiye'nin çevresi neden ateş çemberi? Orta Doğu ve Balkanlar'da neler olur? Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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