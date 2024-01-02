02 Ocak 2024, Salı
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2024'te hangi düzenlemeler olacak? Memurlara ek gösterge, esnafa erken emeklilik
2024 reform yılı olacak. Yeni yılda, yeni düzenlemeler yapılacak. Asgari ücret desteği, emekliye taban maaş artışı, emekliye refah payı oranı, annelere yıpranma payı yeni yılda beklenen reformlardan bazıları. Vergi diliminde de değişlikler olacak. Detayları A Haber canlı yayınında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.