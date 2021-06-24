24 Haziran 2021, Perşembe
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"2023'te Tayyip bey yok!" Erol Mütercimler'den Halk TV'de skandal sözler!
CHP'nin fonladığı bilinen Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programına konuşan Erol Mütercimler, Türkiye ve Erdoğan düşmanı odaklardan sinyal alır mahiyette açıklamalarda bulundu. "Erken seçim görüyorum" diye konuşan Erol Mütercimler, 2023'te AK Parti ve Erdoğan'ın olmayacağı iddiasında bulundu.