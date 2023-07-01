2023’te 4 yeni şehir hastanesi daha açılacak! Türkiye’nin sağlık filosuna yeni kan

Türkiye genelinde birçok kentte hayata geçirilen şehir hastanelerine bir yenisi daha ekleniyor. Türkiye’nin 30. şehir hastanesi olan Kütahya Şehir Hastanesi eylül ayında açılacak. Sağlık Bakanlığı, 4 şehir hastanesinin bu yıl açılmasıyla birlikte toplam 33 şehir hastanesi ile hizmet verecek. Toplam 33 şehir hastanesi ile birlikte 43 binden fazla yatak kapasitesine ulaşılmış olacak.

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