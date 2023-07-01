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2023’te 4 yeni şehir hastanesi daha açılacak! Türkiye’nin sağlık filosuna yeni kan

A Haber
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Giriş: 01.07.2023 15:52
Güncelleme:01.07.2023 15:54
Türkiye genelinde birçok kentte hayata geçirilen şehir hastanelerine bir yenisi daha ekleniyor. Türkiye’nin 30. şehir hastanesi olan Kütahya Şehir Hastanesi eylül ayında açılacak. Sağlık Bakanlığı, 4 şehir hastanesinin bu yıl açılmasıyla birlikte toplam 33 şehir hastanesi ile hizmet verecek. Toplam 33 şehir hastanesi ile birlikte 43 binden fazla yatak kapasitesine ulaşılmış olacak.
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