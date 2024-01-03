2023 yılında rekor ihracat! İstanbul 59,4 milyar dolarlık ihracatla birinci sırada

2023 yılında rekor yüzde 0,6 oranında artışla ihracatta. İhracat 255 milyar 809 milyon dolara ulaştı. 81 ilden ihracata katkı sağlanıyor. Türkiye'de üretim artıyor, ihracat hızı büyüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve konuğu ekonomist Dr. Timur Bozdemir aktardı.

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