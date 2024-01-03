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2023 yılında rekor ihracat! İstanbul 59,4 milyar dolarlık ihracatla birinci sırada

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 14:50
2023 yılında rekor yüzde 0,6 oranında artışla ihracatta. İhracat 255 milyar 809 milyon dolara ulaştı. 81 ilden ihracata katkı sağlanıyor. Türkiye'de üretim artıyor, ihracat hızı büyüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve konuğu ekonomist Dr. Timur Bozdemir aktardı.
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