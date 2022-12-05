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2023 yılı bütçe takvimi belli oldu! Bütçe maratonu Genel Kurul’da başlıyor

A Haber
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Giriş: 05.12.2022 08:46
Meclis Genel Kurulu'nda bütçe mesaisi bugün başlıyor. Hafta sonları da dahil olmak üzere 12 gün sürecek olan görüşmeler 16 Aralık'ta tamamlanacak. Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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