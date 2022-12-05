2023 yılı bütçe takvimi belli oldu! Bütçe maratonu Genel Kurul’da başlıyor

Meclis Genel Kurulu'nda bütçe mesaisi bugün başlıyor. Hafta sonları da dahil olmak üzere 12 gün sürecek olan görüşmeler 16 Aralık'ta tamamlanacak. Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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