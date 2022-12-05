05 Aralık 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
2023 yılı bütçe takvimi belli oldu! Bütçe maratonu Genel Kurul’da başlıyor
Meclis Genel Kurulu'nda bütçe mesaisi bugün başlıyor. Hafta sonları da dahil olmak üzere 12 gün sürecek olan görüşmeler 16 Aralık'ta tamamlanacak. Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.