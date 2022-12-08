08 Aralık 2022, Perşembe
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2023 vizyonu için Turkuvaz Medya’da büyük zirve! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan önemli açıklamalar
Turkuvaz Medya merkezi önemli bir zirveye daha ev sahipliği yapıyor. A Para ve Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 zirvesi ve para sohbetleri" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile başladı. Zirvede finanstan enerjiye, ulaştırmadan savunma sanayi projelerine birçok konuda panel ve toplantı gerçekleştirilecek. Dev zirvede önemli açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "TÜRKSAT 6A'yı önümüzdeki yıl uzaya fırlatacağız." mesajını verdi.