2023 vizyonu için Turkuvaz Medya’da büyük zirve! Türkiye 2023 zirvesi ve para sohbetleri

Turkuvaz Medya merkezi önemli bir zirveye daha ev sahipliği yapıyor. A Para ve Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 zirvesi ve para sohbetleri" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile başlayacak. Zirvede finanstan enerjiye, ulaştırmadan savunma sanayi projelerine birçok konuda panel ve toplantı gerçekleştirilecek. Bakanların yanı sıra Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu da zirvede olacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN