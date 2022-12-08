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2023 vizyonu için Turkuvaz Medya’da büyük zirve! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den önemli açıklamalar

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Giriş: 08.12.2022 09:53
Son dakika haberi... Turkuvaz Medya merkezi önemli bir zirveye daha ev sahipliği yapıyor. A Para ve Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 zirvesi ve para sohbetleri" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile başladı. Zirvede finanstan enerjiye, ulaştırmadan savunma sanayi projelerine birçok konuda panel ve toplantı gerçekleştirilecek. Dev zirvede önemli açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkiye bulunurluk konusunda başarılı bir sınav verdi" diyen Bakan Kirişçi, "Üretimimiz 127 milyın tona ulaşmış durumda." ifadelerini kullandı.
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