2023 vizyonu için Turkuvaz Medya’da büyük zirve! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar

Turkuvaz Medya merkezi önemli bir zirveye daha ev sahipliği yapıyor. A Para ve Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 zirvesi ve para sohbetleri" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile başladı. Zirvede finanstan enerjiye, ulaştırmadan savunma sanayi projelerine birçok konuda panel ve toplantı gerçekleştirilecek. Dev zirvede önemli açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Denizlerdeki sondajları kendi imkanlarımızla yapıyoruz. 2023’te yerli gazı milletle buluşturmanın heyecanı var." ifadelerini kullandı.

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