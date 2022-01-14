14 Ocak 2022, Cuma
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2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik! Seçim kurulları yenileniyor
İktidarı muhalefeti ile siyaset 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine odaklanırken, önümüzdeki günlerde önemli gelişme de yaşanacak. Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerin seçim kurulları yenilenecek. Türkiye 2023 seçimlerine bu kurullar ile gidecek.