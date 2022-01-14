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2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik! Seçim kurulları yenileniyor

DHA
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Giriş: 14.01.2022 10:36
İktidarı muhalefeti ile siyaset 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine odaklanırken, önümüzdeki günlerde önemli gelişme de yaşanacak. Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerin seçim kurulları yenilenecek. Türkiye 2023 seçimlerine bu kurullar ile gidecek.
2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik!
2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik!
Türkiye genelinde seçim kuralları yenilenecek
Türkiye genelinde seçim kuralları yenilenecek
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